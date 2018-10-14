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Світовий банк виділить Індонезії мільярд доларів для відновлення після землетрусу

Світовий банк виділить Індонезії мільярд доларів для відновлення після землетрусу

Київ • УНН

 • 9077 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Світовий банк виділить Індонезії близько 1 мільярда доларів США для допомоги у відновленні постраждалих від стихійних лих регіонів. Про це йдеться у повідомленні банку, передає УНН.

Фінансування у сумі одного мільярда доларів буде виділено на запит уряду Індонезії.

“Зусилля уряду з надання допомоги є надійними і значними. Ми зараз входимо в стадію відновлення (інфраструктури — ред.), і надаємо підтримку Індонезії до 1 мільярда доларів США”, — повідомила виконавчий директор Світового банку Кристаліна Георгієва.

Кошти будуть виділені для компенсації найбіднішим 150 тис. сімей, що постраждали внаслідок стихійних лих, а також відновлення критично важливих об’єктів інфраструктури — лікарень, шкіл, мостів, доріг, водопостачання.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті землетрусу і цунамі в Індонезії досягла 2091 людини.

Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужні землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).

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