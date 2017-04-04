Всемирный банк прогнозирует дефицит госбюджета на уровне 3,1%

"В 2017 году мы прогнозируем бюджетный дефицит на уровне 3,1% от ВВП", - отметил он.

Напомним, в Мировом банке отметили , что для продолжения и увеличения экономического роста нужно проводить дальнейшие реформы в Украине.

Как сообщал УНН, в 2017 году рост экономики прогнозируется на уровне 2% .