Світовий банк спрогнозував дефіцит держбюджету на рівні 3,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Світовий банк прогнозує дефіцит державного бюджету у 2017 році на рівні 3,1% від ВВП. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан, передає кореспондент УНН.
"У 2017 році ми прогнозуємо бюджетний дефіцит на рівні 3,1% від ВВП", - зазначив він.
Нагадаємо, у Світовому банку зазначили, що для продовження та збільшення економічного зростання потрібно проводити подальші реформи в Україні.
Як повідомляв УНН, у 2017 році зростання економіки прогнозується на рівні 2%.