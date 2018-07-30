Всемирный банк сказал свое слово в отношении работы САП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Всемирный банк в Украине считает, что эффективность, беспристрастность и целостность Специализированной антикоррупционной прокуратуры чрезвычайно важна для борьбы с коррупцией в Украине. Об этом в соцсети Facebook говорится в сообщении представительства ВБ, передает УНН.
"Эффективность, беспристрастность и целостность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) чрезвычайно важна для борьбы с коррупцией в Украине. На меньшее украинцы не заслуживают. Всемирный банк поддержал создание новых антикоррупционных институтов Украины. Мы будем продолжать следить за развитием судебных дел, которые могут быть переданы Высшему антикоррупционному суду Украины", - заявили в ВБ в Украине.
Такое заявление появилось на фоне рассмотрения в профильном органе дела по дисциплинарных жалобах Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого. По итогам рассмотрения КДКП решила объявить руководителю САП Назару Холодницкого выговор.
На решение КДКП в отношении Холодницкого отреагировали в посольстве США.