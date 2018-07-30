Всемирный банк сказал свое слово в отношении работы САП

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34793 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100620 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122750 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130382 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168313 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153058 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180670 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Всемирный банк сказал свое слово в отношении работы САП

Всемирный банк сказал свое слово в отношении работы САП

Киев  •  УНН

 • 10961 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Всемирный банк в Украине считает, что эффективность, беспристрастность и целостность Специализированной антикоррупционной прокуратуры чрезвычайно важна для борьбы с коррупцией в Украине. Об этом в соцсети Facebook говорится в сообщении представительства ВБ, передает УНН.

"Эффективность, беспристрастность и целостность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) чрезвычайно важна для борьбы с коррупцией в Украине. На меньшее украинцы не заслуживают. Всемирный банк поддержал создание новых антикоррупционных институтов Украины. Мы будем продолжать следить за развитием судебных дел, которые могут быть переданы Высшему антикоррупционному суду Украины", - заявили в ВБ в Украине.

Такое заявление появилось на фоне рассмотрения в профильном органе дела по дисциплинарных жалобах Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого. По итогам рассмотрения КДКП решила объявить руководителю САП Назару Холодницкого выговор.

На решение КДКП в отношении Холодницкого отреагировали в посольстве США.

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