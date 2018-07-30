Світовий банк сказав своє слово щодо роботи САП

"Ефективність, неупередженість та цілісність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) надзвичайно важлива для боротьби з корупцією в Україні. На менше українці не заслуговують. Світовий банк підтримав створення нових антикорупційних інституцій України. Ми будемо продовжувати стежити за розвитком судових справ, які можуть бути передані Вищому антикорупційному суду України", - заявили у СБ в Україні.

Така заява з'явилася на фоні розгляду у профільному органі справи щодо дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького. За підсумками розгляду КДКП вирішила оголосити керівнику САП Назару Холодницькому догану.

На рішення КДКП щодо Холодницького відреагували у посольстві США.