Світовий банк сказав своє слово щодо роботи САП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Світовий банк в Україні вважає, що ефективність, неупередженість та цілісність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надзвичайно важлива для боротьби з корупцією в Україні. Про це у соцмережі Facebook йдеться у повідомленні представництва СБ, передає УНН.
"Ефективність, неупередженість та цілісність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) надзвичайно важлива для боротьби з корупцією в Україні. На менше українці не заслуговують. Світовий банк підтримав створення нових антикорупційних інституцій України. Ми будемо продовжувати стежити за розвитком судових справ, які можуть бути передані Вищому антикорупційному суду України", - заявили у СБ в Україні.
Така заява з'явилася на фоні розгляду у профільному органі справи щодо дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького. За підсумками розгляду КДКП вирішила оголосити керівнику САП Назару Холодницькому догану.
На рішення КДКП щодо Холодницького відреагували у посольстві США.