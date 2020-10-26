Всемирный банк исследует развитие инфраструктуры электрического общественного транспорта в Украине

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины состоялась встреча министра Владислава Криклия с представителями Всемирного банка во главе с руководителем программ инфраструктуры и устойчивого развития Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине - Бахером Эль-Хифнави, по инициативе проведения комплексного исследования развития инфраструктуры электрического общественного транспорта в Украине. Для этого уже в ближайшее время эксперты, которых привлечет Всемирный банк, проведут тщательное исследование и анализ с целью выявления реальных потребностей рынка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает УНН.