Всемирный банк исследует развитие инфраструктуры электрического общественного транспорта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины состоялась встреча министра Владислава Криклия с представителями Всемирного банка во главе с руководителем программ инфраструктуры и устойчивого развития Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине - Бахером Эль-Хифнави, по инициативе проведения комплексного исследования развития инфраструктуры электрического общественного транспорта в Украине. Для этого уже в ближайшее время эксперты, которых привлечет Всемирный банк, проведут тщательное исследование и анализ с целью выявления реальных потребностей рынка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает УНН.
Отмечается, что министр инфраструктуры Украины выразил благодарность Всемирному банку за инициативу проведения такого исследования и подчеркнул его важность.
"Нами проведена большая работа касательно законодательных изменений, направленных на создание условий для развития электротранспорта в Украине. Это очень важное направление, поскольку речь идет прежде всего о повышении уровня экологичности общественного транспорта, а также переход от использования маршруток до комфортабельных электробусов, что значительно повысит качество жизни жителей украинских городов", - отметил Криклий.
Указывается, что исследование будет состоять из трех основных компонентов:
▪️ анализ возможностей расширения сети городского электротранспорта в Украине (разработка инструментов для принятия решений при выборе альтернативных вариантов электрифицированных автобусов для украинских городов, оценка сети електрозарядних станций с целью привлечения дополнительных инвестиций, обзор рынка лизинга в Украине и изучение потенциальных бизнес-моделей);
▪️ анализ зарядных сетей, которые уже функционируют в Украине, а также изучение международных примеров рыночных моделей и формирование стратегии для нашей страны;
▪️ исследование и анализ потенциальной роли Украины в цепочке создания аккумуляторов в Европе.
"Координацией данного проекта, который должен быть реализован в конце июня 2021 года, будет заниматься Директорат цифровой инфраструктуры на транспорте и Команда поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Финансирование осуществляется трастовым фондом мобильности и логистики", - резюмировали в министерстве.
Как сообщалось ранее в УНН, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина и Нидерланды будут сотрудничать в развитии электротранспорта.