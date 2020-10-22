Україна і Нідерланди співпрацюватимуть у розвитку електротранспорту - Криклій

Участь у зустрічі також взяли Надзвичайний і Повноважний Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, заступник Міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Клімашевський, президент концерну “Електрон” Юрій Бубес, представники Міністерства та холдингу “VDL Group”, повідомили у відомстві.

Як зазначено у повідомленні, під час переговорів Владислав Криклій повідомив, що в рамках впровадження Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року Мінінфраструктури тісно співпрацює з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за проєктами, покликаними розвивати міський електротранспорт в Україні.

"Серед них в активній фазі реалізації знаходиться спільний з ЄІБ проєкт “Міський громадський транспорт України І”, завдяки якому наразі оновлюються парки громадського транспорту в 11 українських містах на загальну суму 200 млн євро. Крім цього, відомство планує додатково залучити 200 млн євро на розвиток екологічно чистого транспорту шляхом реалізації другої частини проєкту з ЄІБ “Міський громадський транспорт України ІІ”, - йдеться у повідомленні.

Криклій зосередив увагу на тому, що кількість електромобілів в Україні невпинно зростає, тому важливим питанням для відомства залишається створення розвинутої мережі зарядної інфраструктури, яка б дозволила власникам електрокарів комфортно пересуватися не лише в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні, додали у відомстві.

Відтак, спільно з фахівцями та науковцями Міністерство працює над внесенням нових змін у державні будівельні норми щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування. Наразі у чинному ДБН “Планування і забудова територій” передбачена обов’язковість розміщення електрозарядних станцій (ЕЗС) на магістральній мережі населених пунктів, а також на автомобільних дорогах державного значення. Проте конкретно не визначені їх обсяги з урахуванням існуючої кількості електромобілів та зростанням на перспективу. Також у чинних нормах не передбачені ЕЗС на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, зазначено у повідомленні.

За словами міністра, для розвитку внутрішнього ринку електромобільності Уряд України опрацьовує можливість створення стимулюючих заходів. Відтак, у Верховній Раді вже зареєстровані законопроєкти №3476 та №3477, що передбачають низку податкових та митних пільг для виробництва електричних транспортних засобів в Україні. Разом з тим, представники бізнесу з Китаю, США та Німеччини зацікавлені у виробництві електрокарів та батарей на території України, але чекають преференцій з боку держави. Тому головна задача української сторони у цьому ключі – створити умови для створення власного виробництва електромобільної галузі.

У свою чергу, Рольф-Ян Цвіп повідомив про готовність співпрацювати з Україною у розвитку транспортної інфраструктури та електротранспорту.

Раніше міністр Криклій розповів, які зміни передбачають мультимодальні перевезення.