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Світовий банк дослідить розвиток інфраструктури електричного громадського транспорту в Україні

Світовий банк дослідить розвиток інфраструктури електричного громадського транспорту в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Міністерстві інфраструктури України відбулася зустріч міністра Владислава Криклія з представниками Світового банку, на чолі із керівником програм інфраструктури та сталого розвитку Світового банку у Білорусі, Молдові та Україні - Бахером Ель-Хіфнаві, щодо ініціативи проведення комплексного дослідження розвитку інфраструктури електричного громадського транспорту в Україні. Для цього вже найближчим часом експерти, яких залучить Світовий банк, проведуть ретельне дослідження та аналіз з метою виявлення реальних потреб ринку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, інформує УНН.

Зазначається, що міністр інфраструктури України висловив вдячність Світовому банку за ініціативу проведення такого дослідження та підкреслив його важливість.

"Нами проведена велика робота щодо законодавчих змін, направлених на створення умов для розвитку електротранспорту в Україні. Це надзвичайно важливий напрямок, оскільки йдеться перш за все про підвищення рівня екологічності громадського транспорту, а також перехід від користування маршрутками до комфортабельних електробусів, що значно підвищить якість життя мешканців українських міст", - зазначив Криклій.

Вказується, що дослідження буде складатися із трьох основних компонентів:

▪️ аналіз можливостей розширення мережі міського електротранспорту в Україні (розробка інструментів для прийняття рішень при виборі альтернативних варіантів електрифікованих автобусів для українських міст, оцінці мережі електрозарядних станцій з метою залучення додаткових інвестицій, огляду ринку лізингу в Україні та вивчення потенційних бізнес-моделей);

▪️ аналіз зарядних мереж, які вже функціонують в Україні, а також вивчення міжнародних прикладів ринкових моделей та формування стратегії для нашої країни;

▪️ дослідження і аналіз потенційної ролі України у ланцюжку створення акумуляторів в Європі.

"Координацією зазначеного проекту, який має бути реалізований наприкінці червня 2021 року, опікуватиметься Директорат цифрової інфраструктури на транспорті та Команда підтримки реформ Міністерства інфраструктури України. Фінансування здійснюється Трастовим фондом мобільності та логістики", - резюмували у міністерстві.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, Україна і Нідерланди співпрацюватимуть у розвитку електротранспорту.

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