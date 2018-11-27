Всемирный банк 18 декабря рассмотрит предоставление Украине гарантий на 750 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долларов в повестку дня заседания Совета директоров, которое состоится в декабре этого года. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов Украины.
"Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долл. в повестку дня заседания Совета директоров 18 декабря", - написали в пресс-службе.
По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение.
"Гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка", - сказала министр финансов.
Окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом директоров Всемирного банка, отметили в пресс-службе.
Справка: Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.
Как сообщал УНН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в прошлом месяце спрогнозировал, что Украина, скорее всего, получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины.