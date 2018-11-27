Світовий банк 18 грудня розгляне надання Україні гарантії на 750 млн доларів

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії на суму 750 млн доларів у порядок денний засідання Ради директорів, яке відбудеться у грудні цього року. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства фінансів України.