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Світовий банк 18 грудня розгляне надання Україні гарантії на 750 млн доларів

Світовий банк 18 грудня розгляне надання Україні гарантії на 750 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії на суму 750 млн доларів у порядок денний засідання Ради директорів, яке відбудеться у грудні цього року. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства фінансів України.

“Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн дол. у порядок денний засідання Ради директорів 18 грудня”, — написали в прес-службі.

За словами міністра фінансів України Оксани Маркарової, гарантія Світового банку підтримає Україну у реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі та управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження .

“Гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку” , - сказала Міністр фінансів.

Остаточні параметри угоди будуть визначені після затвердження Радою директорів Світового банку, зазначили в прес-службі.

Довідка: Гарантія на політику розвитку (PBG) — фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.

Як повідомляв УНН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у минулому місяці спрогнозувало, що Україна, швидше за все, отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України.

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