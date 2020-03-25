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Мировые цены на нефть выросли на около 3%

Мировые цены на нефть выросли на около 3%

Киев • УНН

 • 18413 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 27,96 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,98%.

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При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 24,86 доллара за баррель, прибавив 3,54%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого рынок нефти пережил еще несколько падений цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.

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