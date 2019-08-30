Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,03%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,62 доллара за баррель, потеряв 0,16%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.