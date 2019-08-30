Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 61,10 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,03%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,62 доллара за баррель, потеряв 0,16%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.