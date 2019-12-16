Мировые цены на нефть упали

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,86 доллара за баррель, потеряв 0,35%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.