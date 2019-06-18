Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром упали в цене до 60,91 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,05%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,92 доллара за баррель, потеряв 0,02%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.