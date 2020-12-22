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Мировые цены на нефть продолжили падение

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 49,93 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть продолжили падение

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,92%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,74 доллара за баррель, потеряв 2,77%.

Накануне цены на нефть упали примерно на 3%, поскольку более заразный новый штамм коронавируса, который спровоцировал закрытие большей части Великобритании, вызвал опасения по поводу более медленного восстановления спроса на топливо на фоне более жестких ограничений в Европе, пишет Reuters.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

На данный момент заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривает ограничение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021 года до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с мая этого года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.

ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.

Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время привели к определенному укреплению цен на нефть.

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