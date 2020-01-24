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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Мировые цены на нефть поднялись

Киев • УНН

 • 15150 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром выросли в цене до 62,25 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть поднялись

По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,34%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,76 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Украинские Национальные Новости

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