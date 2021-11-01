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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мировые и украинские знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Киев • УНН

 • 45325 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера, 31 октября, в мире отмечали праздник Хэллоуин, который называют "самым страшным" днем года. УНН сделал подборку фотографий, как выглядели в праздник украинские звезды и мировые знаменитости.

Мировые и украинские знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Несмотря на то, что праздник популярен больше на западе, в Украине к празднованию присоединилась певица Камалия с дочками. Одна из близнецов была в образе Харли Квин, а другая вместе с певицей выбрали образ ведьм.

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Известный колумбийский шеф-повар и украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво примерил образ чумного врача.

Певица Lida Lee решила в этом году стать вампиром.

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На западе Хэллоуин праздновали активнее. Известная королева этого праздника Хайди Клум сняла по традиции минифильм ужасов и одела костюм кошки.

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Глава семейства Кардашьян Крис Дженнер в этом году примерила два образа - Джека Скеллингтона из мультфильма "Кошмар перед Рождеством" Тима Бертона и Круэллы из одноименного фильма с Эммой Стоун.

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Модель Кендалл Дженнер, как и мать, показала сразу два образа. Первым стала откровенная интерпретация наряда из мультфильма Тима Бертона "Труп невесты", а вторым - образ главной героини фильма Тима Бертона "Марс атакует".

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Кайли Дженнер предстала в образе кошки, а ее дочь Сторми была русалкой.

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Модель и жена Джастина Бибера Хейли примерила несколько образов поп-принцессы Бритни Спирс.


Бывшая американская порноактриса Саша Грей переоделась в куклу из "Игры в кальмара", которая убивает всех двигающихся.

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Также к празднованию присоединились Дэвид Бекхэм, Кэти Перри, Орландо Блум, Билли Айлиш.

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