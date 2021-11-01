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Світові та українські знаменитості поділилися фото з Хелловіну

Київ • УНН

 • 45325 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня, у світі відзначали свято Хелловін, який називають “найстрашнішим” днем року. УНН зробив підбірку світлин, як виглядали у свято українські зірки та світові знаменитості.

Світові та українські знаменитості поділилися фото з Хелловіну

Попри те, що свято популярне більше на заході, в Україні до святкування долучилася співачка Камалія з доньками. Одна з двійнят була в образі Харлі Квін, а інша разом зі співачкою обрали образ відьом.

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Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Відомий колумбійський шеф-кухар та український телеведучий Ектор Хіменес-Браво приміряв образ чумного лікаря.

Співачка Lida Lee вирішила в цьому році стати вампіром.

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Допис, поширений Lida Lee (@lidalee_official)

На заході Хелловін святкували активніше. Відома королева цього свята Хайді Клум цього року зняла за традицією мініфільм жахів та одягнула костюм кішки.

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Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Глава сімейства Кардаш’ян Кріс Дженнер цього року приміряла два образи - Джека Скеллінгтона із мультфільму “Кошмар перед Різдвом” Тіма Бертона та Круелли з однойменного фільму з Еммою Стоун.

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Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)

Модель Кендал Дженнер, як і мати, показала відразу два образи. Першим стала відверта інтерпретація вбрання з мультфільму Тіма Бертона “Труп нареченої”, а другим - образ головної героїні фільму Тіма Бертона “Марс атакує”.

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Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

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Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Кайлі Дженнер постала в образі кішки, а її донька Стормі була русалонькою.

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Допис, поширений Kylie

Модель та дружина Джастіна Бібера Хейлі приміряла декілька образів поп-принцеси Брітні Спірс.

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Допис, поширений Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)


Колишня американська порноакторка Саша Грей переодягнулася у ляльку з "Гри в кальмара", яка вбиває всіх, хто рухається.

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Допис, поширений Sasha Grey (@sashagrey)

Також до святкування долучилися Девід Бекхем, Кеті Перрі, Орландо Блум, Біллі Айліш.

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Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

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Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

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Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

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