Світові та українські знаменитості поділилися фото з Хелловіну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня, у світі відзначали свято Хелловін, який називають “найстрашнішим” днем року. УНН зробив підбірку світлин, як виглядали у свято українські зірки та світові знаменитості.
Попри те, що свято популярне більше на заході, в Україні до святкування долучилася співачка Камалія з доньками. Одна з двійнят була в образі Харлі Квін, а інша разом зі співачкою обрали образ відьом.
Відомий колумбійський шеф-кухар та український телеведучий Ектор Хіменес-Браво приміряв образ чумного лікаря.
Співачка Lida Lee вирішила в цьому році стати вампіром.
На заході Хелловін святкували активніше. Відома королева цього свята Хайді Клум цього року зняла за традицією мініфільм жахів та одягнула костюм кішки.
Глава сімейства Кардаш’ян Кріс Дженнер цього року приміряла два образи - Джека Скеллінгтона із мультфільму “Кошмар перед Різдвом” Тіма Бертона та Круелли з однойменного фільму з Еммою Стоун.
Модель Кендал Дженнер, як і мати, показала відразу два образи. Першим стала відверта інтерпретація вбрання з мультфільму Тіма Бертона “Труп нареченої”, а другим - образ головної героїні фільму Тіма Бертона “Марс атакує”.
Кайлі Дженнер постала в образі кішки, а її донька Стормі була русалонькою.
Модель та дружина Джастіна Бібера Хейлі приміряла декілька образів поп-принцеси Брітні Спірс.
Колишня американська порноакторка Саша Грей переодягнулася у ляльку з "Гри в кальмара", яка вбиває всіх, хто рухається.
Також до святкування долучилися Девід Бекхем, Кеті Перрі, Орландо Блум, Біллі Айліш.