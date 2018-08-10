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Свитолина вышла в четвертьфинал теннисных соревнований в Монреале

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Первый номер женского тенниса Украины Элина Свитолина успешно продолжает защиту титула на турнире WTA Premier 5 в Монреале, передает корреспондент УНН.

Свитолина вышла в четвертьфинал теннисных соревнований в Монреале

В первом сете противостояния 1/8 финала против британки Йоханны Конти (43 ракетка мира) одного брейка от Украинской хватило для занесения партии в актив — 6:3.

Второй сет прошел при большом количестве брейков, но при счете 5:4 Свитолина выиграла гейм на подаче соперницы — 6:4.
Примечательно, что Свитолина выиграла во всех трех очных поединках с конт.

Отметим, что в 1/4 финала украинка сыграет с победительницей матча Элис Мертенс (15 в мире) — Арина Соболенко, которая выбила из соревнований 2-ю сеяной Каролин Возняцки.

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