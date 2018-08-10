Світоліна вийшла в чвертьфінал тенісних змагань у Монреалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Перший номер жіночого тенісу України Еліна Світоліна успішно продовжує захист титулу на турнірі WTA Premier 5 в Монреалі, передає кореспондент УНН.
У першому сеті протистояння 1/8 фіналу проти британки Йоханни Конти (43 ракетка світу) одного брейку від українки вистачило для занесення партії в актив — 6:3.
Другий сет пройшов за великої кількості брейків, але при рахунку 5:4 Світоліна виграла гейм на подачі суперниці — 6:4.
Примітно, що Світоліна виграла у всіх трьох очних поєдинках із Контою.
Зазначимо, що в 1/4 фіналу українка зіграє з переможницею матчу Еліс Мертенс (15 у світі) — Аріна Соболенко, яка вибила зі змагань 2-гу сіяну Каролін Возняцкі.