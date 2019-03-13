Свитолина потратила более трех часов на прохождение в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Теннисистка Элина Свитолина стала участницей трисетового триллера в 1/8 финале турнира с призовым фондом в 9 млн. долл. в Индиан-Уэллс против 12-й сеяной австралийки Эшли Барти, передает корреспондент УНН.
Весь поединок сопровождался затяжными розыгрышами и большинство геймов заканчивалась только на “больше-меньше”. В первом сете при счете 4:4 теннисистки обменялись брейками, а на тай-брейке со счетом 10:8 выигрыш праздновала украинка.
В следующей партии шестая сеяная дважды выходила вперед с брейком, но сразу австралийка отыгрывалась. При счете 5:4 Свитолина не реализовала два матч-пойнта, а Барти впоследствии выиграла гейм на подаче украинки.
Решающий сет стартовал с брейка в исполнении Барти. Только в середине партии Свитолина настигла оппонентку и при счете 5:4 с третьей попытки в сети реализовала матч-пойнт — 7:6 (8), 5:7, 6:4.
За 3 часа и 14 минут Свитолина сделала 3 эйса против 6 у австралийки и 4 двойные ошибки против 7-ми у соперницы.
Для теннисисток это был пятый очный поединок. Во всех их предыдущих матчах победу праздновала Свитолина, а Барти в этих встречах удалось выиграть лишь один сет.
Заметим, что в первом в карьере четвертьфинале в Индиан-Уэллс Свитолина встретится с 61 ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой.