Світоліна витратила більше трьох годин на проходження в 1/4 фіналу в Індіан-Веллс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Тенісистка Еліна Світоліна стала учасницею трисетового трилеру в 1/8 фіналі турніру з призовим фондом в 9 млн. дол. в Індіан-Веллс проти 12-ї сіяної австралійки Ешлі Барті, передає кореспондент УНН.

Весь поєдинок супроводжувався затяжними розіграшами та більшість геймів закінчувалася тільки на “більше-менше”. У першому сеті при рахунку 4:4 тенісистки обмінялися брейками, а на тай-брейку з рахунком 10:8 виграш святкувала українка.

У наступній партії шоста сіяна двічі виходила вперед з брейком, але одразу австралійка відігравалася. При рахунку 5:4 Світоліна не реалізувала два матч-пойнти, а Барті згодом виграла гейм на подачі українки.

Вирішальний сет стартував з брейку у виконанні Барті. Тільки в середині партії Світоліна наздогнала опонентку і при рахунку 5:4 з третьої спроби в сеті реалізувала матч-пойнт — 7:6 (8), 5:7, 6:4.

За 3 години та 14 хвилин Світоліна здійснила 3 ейси проти 6 у австралійки і 4 подвійні помилки проти 7-ми у суперниці.

Для тенісисток це був п’ятий очний поєдинок. У всіх їх попередніх матчах перемогу святкувала Світоліна, а Барті в цих зустрічах вдалося виграти лише один сет.

Зауважимо, що у першому в кар’єрі чвертьфіналі в Індіан-Веллс Світоліна зустрінеться із 61 ракеткою світу чешкою Маркетою Вондроушовою.

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