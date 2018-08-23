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Свитолина провела тренировку с Шараповой на US Open

Киев • УНН

 • 7822 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Первая ракетка Украины продолжает подготовку к старту в основной сетке Открытого чемпионата США на хардових кортах в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал турнира.

Свитолина провела тренировку с Шараповой на US Open

Украинская теннисистка на высоких скоростях сыграла двустороннюю игру с экс-первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой. При этом на трибунах корта присутствовало небольшое количество зрителей.

Примечательно, что Свитолина и Шарапова в официальных матчах встречались между собой дважды. Оба матча, последний из которых состоялся в 2015 году, завершились победами российской теннисистки.

Стоит отметить, что Шарапова становилась победительницей US Open в 2006 году.

Добавим также, пока остаются неизвестными первые будущие соперницы обеих теннисисток на турнире.

Как сообщал УНН, Свитолина получила седьмой номер посева на US Open.

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