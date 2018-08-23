Свитолина провела тренировку с Шараповой на US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Первая ракетка Украины продолжает подготовку к старту в основной сетке Открытого чемпионата США на хардових кортах в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал турнира.
Украинская теннисистка на высоких скоростях сыграла двустороннюю игру с экс-первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой. При этом на трибунах корта присутствовало небольшое количество зрителей.
Примечательно, что Свитолина и Шарапова в официальных матчах встречались между собой дважды. Оба матча, последний из которых состоялся в 2015 году, завершились победами российской теннисистки.
Стоит отметить, что Шарапова становилась победительницей US Open в 2006 году.
Добавим также, пока остаются неизвестными первые будущие соперницы обеих теннисисток на турнире.
Как сообщал УНН, Свитолина получила седьмой номер посева на US Open.