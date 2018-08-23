Світоліна провела тренування із Шараповою на US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Перша ракетка України продовжує підготовку до старту в основній сітці Відкритого чемпіонату США на хардових кортах у Нью-Йорку, інформує УНН з посиланням на Youtube-канал турніру.
Українська тенісистка на високих швидкостях зіграла двосторонню гру із екс-першою ракеткою світу росіянкою Марією Шараповою. При цьому на трибунах корту була присутня невелика кількість глядачів.
Примітно, що Світоліна і Шарапова в офіційних матчах зустрічалися між собою двічі. Обидва матчі, останній з яких відбувся в 2015 році, завершилися перемогами російської тенісистки.
Варто відзначити, що Шарапова ставала переможницею US Open в 2006 році.
Додамо також, наразі залишаються невідомими перші майбутні суперниці обох тенісисток в турнірі.
Як повідомляв УНН, Світоліна отримала сьомий номер посіву на US Open.