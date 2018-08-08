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Свитолина пробилась в третий круг турнира в Монреале

Свитолина пробилась в третий круг турнира в Монреале

Киев  •  УНН

 • 7824 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. На хардовому турнире WTA Premier 5 в Монреале первый свой поединок в одиночном разряде провела первая ракетка Украины Элина Свитолина, передает корреспондент УНН.

Наша соотечественница успешно провела первый сет против румынки Михаэлы Бузернеску — два брейка (4:0). Оппонентке удалось один гейм на подаче Свитолиной взять, но на большее ее не хватило — 6:3.

После обмена брейками второй сет продолжился на тай-брейке, где 7: 5 была лучшей Бузернеску — 7:6 (5).

Решающая партия началась в пользу румынки 3:0, однако 5-й номер мирового рейтинга выиграл подряд четыре гейма. Далее на подаче Бузернеску, 20-я ракетка мира подвернула голеностоп. Ей оказали помощь, но теннисистка отказалась от продолжения и покинула корт с посторонней помощью.

Стоит отметить, что в 1/8 финала Свитолиной будет противостоять победительница пары между белоруской Азаренко (95 в мире) и итальянки Конти (43).

Напомним, что Свитолина сыграла в футбол перед стартом турнира в Монреале.

Украинские Национальные Новости

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