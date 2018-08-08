Світоліна пробилася в третє коло турніру в Монреалі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На хардовому турнірі WTA Premier 5 у Монреалі перший свій поєдинок в одиночному розряді провела перша ракетка України Еліна Світоліна, передає кореспондент УНН.
Наша співвітчизниця успішно провела перший сет проти румунки Міхаели Бузернеску — два брейки (4:0). Опонентці вдалося один гейм на подачі Світоліної взяти, але на більше її не вистачило — 6:3.
Після обміну брейками другий сет продовжився на тай-брейку, де 7:5 була кращою Бузернеску — 7:6 (5).
Вирішальна партія почалася на користь румунки 3:0, однак 5-й номер світового рейтингу виграв поспіль чотири гейми. Далі на подачі Бузернеску, 20-та ракетка світу підвернула гомілкостоп. Їй надали допомогу, але тенісистка відмовилася від продовження та покинула корт зі сторонньою допомогою.
Варто зазначити, що в 1/8 фіналу Світоліній протистоятиме переможниця пари між білорускою Азаренко (95 у світі) та італійки Конти (43).
Нагадаємо, що Світоліна зіграла у футбол перед стартом турніру в Монреалі.