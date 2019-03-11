Свитолина победила вторую соперницу на турнире в Индиан-Уэллс

Ведущая теннисистка страны в двух сетах сломила сопротивление 53-й ракетки мира австралийки Дарьи Гавриловой - 7:5, 6:4.



За 1 час и 47 минут Свитолина не допустила ни одной двойной ошибки, подала один эйс и имела лучший процент реализации первой подачи - 60 против 56-ти. В ее активе 8/17 реализованных брейкпойнтив, в Гавриловой 6/9.



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Отметим, что за право сыграть в четвертьфинале Свитолина поспорит с другой австралийкой 12-й сеяной Эшли Барти.



Примечательно, что 24-летняя украинка повторила достижение на данном турнире: за свою карьеру она дважды выступала в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе - в 2015 и 2017 годах.