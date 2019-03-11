Світоліна перемогла другу суперницю на турнірі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Шоста сіяна Еліна Світоліна пробилася до четвертого кола турніру WTA Premier Mandatory в американському Індіан-Веллс, повідомляє УНН.
Провідна тенісистка країни в двох сетах зламала опір 53-ї ракетки світу австралійки Дар'ї Гаврилової – 7:5, 6:4.
За 1 годину та 47 хвилин Світоліна не припустилася жодної подвійної помилки, подала один ейс та мала кращий відсоток реалізації першої подачі – 60 проти 56-ти. В її активі 8/17 реалізованих брейкпойнтів, у Гаврилової 6/9.
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Зазначимо, що за право зіграти в чвертьфіналі Світоліна посперечається із іншою австралійкою 12-ю сіяною Ешлі Барті.
Примітно, що 24-річна українка повторила досягнення на даному турнірі: за свою кар'єру вона двічі виступала в четвертому колі турніру в Індіан-Уеллсі - в 2015 і 2017 роках.