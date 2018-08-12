Свитолина не сумела защитить титул чемпионки турнира в Монреале
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела полуфинальный поединок турнира WTA в Монреале против 3-й ракетки мира американки Слоан Стивенс, сообщает УНН.
Украинка аналогично предыдущему противостояние четвертьфинала с Мертенс начала противостояния с двух проигранных геймов на своей подаче и уступала 0:4. Далее соперницы обменялись брейками, но преимущество полученное в начале позволило победить Стивенс 6: 3.
В следующей партии американка также захватила лидерство на табло 3:1 и довела противостояние в общую победу - 6:3, 6:3.
Примечательно, что Свитолина сделала меньше двойных ошибок - 2:6 и сделала один эйс против одного у оппонентки. Однако процент первой подачи был хуже 60:68, как и реализованы брейкпойнты - 2/10 против 5/11.
Заметим, что Свитолина в прошлом году стала победительницей данного турнира.
Добавим, что Стивенс в финале встретится Симоной Халеп.
Напомним, пятая ракетка мира Елена Свитолина стала участницей полуфинала турнира WTA Premier 5 - "Coupe Rogers", который проходит в Монреале.