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Світоліна не зуміла захистити титул чемпіонки турніру в Монреалі

Київ • УНН

 • 9428 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна провела півфінальний поєдинок турніру WTA в Монреалі проти 3-ї ракетки світу американки Слоан Стівенс, повідомляє УНН.

Світоліна не зуміла захистити титул чемпіонки турніру в Монреалі

Українка аналогічно до попереднього протистояння чвертьфіналу з Мертенс почала протистояння з двох програних геймів на своїй подачі і поступалася 0:4. Далі суперниці обмінялися брейками, але перевага отримана на початку дозволила перемогти Стівенс 6:3.

У наступній партії американка також захопила лідерство на табло 3:1 та довела протистояння до загальної перемоги — 6:3, 6:3.

Примітно, що Світоліна здійснила менше подвійних помилок — 2:6 і зробила один ейс проти жодного у опонентки. Однак відсоток першої подачі був гірший 60:68, як і реалізовані брейкпойнти — 2/10 проти 5/11.

Зауважимо, що Світоліна в минулому році стала переможницею даного турніру.

Додамо, що Стівенс у фіналі зустрінеться Сімоною Халеп.

Нагадаємо, п’ята ракетка світу Еліна Світоліна стала учасницею півфіналу турніру WTA Premier 5 — “Coupe Rogers”, що триває у Монреалі.

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