Світоліна не зуміла захистити титул чемпіонки турніру в Монреалі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна провела півфінальний поєдинок турніру WTA в Монреалі проти 3-ї ракетки світу американки Слоан Стівенс, повідомляє УНН.
Українка аналогічно до попереднього протистояння чвертьфіналу з Мертенс почала протистояння з двох програних геймів на своїй подачі і поступалася 0:4. Далі суперниці обмінялися брейками, але перевага отримана на початку дозволила перемогти Стівенс 6:3.
У наступній партії американка також захопила лідерство на табло 3:1 та довела протистояння до загальної перемоги — 6:3, 6:3.
Примітно, що Світоліна здійснила менше подвійних помилок — 2:6 і зробила один ейс проти жодного у опонентки. Однак відсоток першої подачі був гірший 60:68, як і реалізовані брейкпойнти — 2/10 проти 5/11.
Зауважимо, що Світоліна в минулому році стала переможницею даного турніру.
Додамо, що Стівенс у фіналі зустрінеться Сімоною Халеп.
Нагадаємо, п’ята ракетка світу Еліна Світоліна стала учасницею півфіналу турніру WTA Premier 5 — “Coupe Rogers”, що триває у Монреалі.