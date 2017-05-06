Свет в Авдеевку подадут по новой ЛЭП 9 мая - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, через которую осуществляется централизованное водоснабжение в Авдеевку, восстановлено, а электроснабжение города будет осуществляться по новой линии электропередачи, которую запустят 9 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9.05", - говорится в сообщении.
Также указано, что "электроснабжения Донецкой фильтровальной станции восстановлено".
Напомним, что 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач и, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС— МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 травня 2017 р.
Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 травня 2017 р.