Свет в Авдеевку подадут по новой ЛЭП 9 мая - МинТОТ

"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9.05", - говорится в сообщении.

Также указано, что "электроснабжения Донецкой фильтровальной станции восстановлено".

Напомним, что 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач и, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).

Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.