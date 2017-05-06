Світло в Авдіївку подадуть по новій ЛЕП 9 травня - МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Електропостачання Донецької фільтрувальної станції, через яку здійснюється централізоване водопостачання в Авдіївку, відновлено, а електропостачання міста здійснюватимуть по новій лінії електропередачі, яку запустять 9 травня. Про це УНН повідомили у прес-службі міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.
"Електропостачання Авдіївки здійснюватиметься по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що "електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено".
Нагадаємо, що 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. мешканців).
Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС— МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 травня 2017 р.
Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 травня 2017 р.