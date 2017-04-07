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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74969 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110538 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168683 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123949 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114971 просмотра

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Мир отреагировал на ракетный удар США по авиабазе в Сирии

Мир отреагировал на ракетный удар США по авиабазе в Сирии

Киев  •  УНН

 • 20034 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Представители разных стран мира начали выражать реакцию на ракетный удар США по авиабазе в районе Хомса в Сирии. Действия США поддержали Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия, в то время как Иран осудил атаку, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Лондон заявил, что полностью поддерживает ракетный удар. "Правительство Великобритании полностью поддерживает действия США, которые, по нашему мнению, являются адекватным ответом на варварское нападение с применением химического оружия, проведенный сирийским режимом, его целью является предотвращение последующих атак", - сказала представитель британского правительства.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что он "решительно поддерживает" удар США по аэродрому в Сирии, назвав его пропорциональным ответом на "шокирующее военное преступление" сирийского режима.

В распространенном в пятницу утром заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху указано, что "Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа".

Турецкий вице-премьер Нуман Кертулмуш поддержал американские удары. Он выразил надежду, что операция будет способствовать достижению мира в Сирии, а также отметил, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на сирийского президента Башара Асада.

Саудовская Аравия также заявила о поддержке США. Эр-Рияд считает ракетный удар по авиабазе в Сирии "мужественным решением" президента США Дональда Трампа.

Иран, который называют одним из крупнейших сторонников Башара Асада, в свою очередь, осудил атаку. Представитель министерства иностранных Ирана Бахрам Касеми сказал, что "односторонние действия опасны, разрушительны и нарушают принципы международного права". Он отметил, что Иран осуждает ракетный удар "независимо от преступников и жертв" нападения с применением химического оружия во вторник в Сирии. Он также предупредил, что это будет способствовать "укреплению террористов" и усилит "сложность ситуации в Сирии и в регионе".

Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.

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