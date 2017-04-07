Мир отреагировал на ракетный удар США по авиабазе в Сирии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Представители разных стран мира начали выражать реакцию на ракетный удар США по авиабазе в районе Хомса в Сирии. Действия США поддержали Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия, в то время как Иран осудил атаку, передает УНН со ссылкой на Guardian.