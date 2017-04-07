Мир отреагировал на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Представители разных стран мира начали выражать реакцию на ракетный удар США по авиабазе в районе Хомса в Сирии. Действия США поддержали Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия, в то время как Иран осудил атаку, передает УНН со ссылкой на Guardian.
Лондон заявил, что полностью поддерживает ракетный удар. "Правительство Великобритании полностью поддерживает действия США, которые, по нашему мнению, являются адекватным ответом на варварское нападение с применением химического оружия, проведенный сирийским режимом, его целью является предотвращение последующих атак", - сказала представитель британского правительства.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что он "решительно поддерживает" удар США по аэродрому в Сирии, назвав его пропорциональным ответом на "шокирующее военное преступление" сирийского режима.
В распространенном в пятницу утром заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху указано, что "Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа".
Турецкий вице-премьер Нуман Кертулмуш поддержал американские удары. Он выразил надежду, что операция будет способствовать достижению мира в Сирии, а также отметил, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на сирийского президента Башара Асада.
Саудовская Аравия также заявила о поддержке США. Эр-Рияд считает ракетный удар по авиабазе в Сирии "мужественным решением" президента США Дональда Трампа.
Иран, который называют одним из крупнейших сторонников Башара Асада, в свою очередь, осудил атаку. Представитель министерства иностранных Ирана Бахрам Касеми сказал, что "односторонние действия опасны, разрушительны и нарушают принципы международного права". Он отметил, что Иран осуждает ракетный удар "независимо от преступников и жертв" нападения с применением химического оружия во вторник в Сирии. Он также предупредил, что это будет способствовать "укреплению террористов" и усилит "сложность ситуации в Сирии и в регионе".
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.