Світ відреагував на ракетний удар США по авіабазі у Сирії

Лондон заявив, що повністю підтримує ракетний удар. "Уряд Великої Британії повністю підтримує дії США, які, на нашу думку, є адекватною відповіддю на варварський напад із застосуванням хімічної зброї, проведений сирійським режимом, його метою є запобігання подальшим атакам", - сказала представник британського уряду.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що він "рішуче підтримує" удар США по аеродрому в Сирії, назвавши його пропорційною відповіддю на "шокуючий військовий злочин" сирійського режиму.

У поширеній у п'ятницю зранку заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вказано, що "Ізраїль повністю підтримує рішення президента Трампа".

Турецький віце-прем'єр Нуман Кертулмуш підтримав американські удари. Він висловив надію, що операція сприятиме досягненню миру в Сирії, а також зазначив, що міжнародне співтовариство має продовжувати чинити тиск на сирійського президента Башара Асада.

Саудівська Аравія також заявила про підтримку США. Ер-Ріяд вважає ракетний удар по авіабазі у Сирії "мужнім рішенням" президента США Дональда Трампа.

Іран, якого називають одним з найбільших прихильників Башара Асада, у свою чергу, засудив атаку. Представник міністерства закордонних Ірану Бахрам Гасемі сказав, що "односторонні дії небезпечні, руйнівні і порушують принципи міжнародного права". Він зазначив, що Іран засуджує ракетний удар "незалежно від злочинців і жертв" нападу із застосуванням хімічної зброї у вівторок в Сирії. Він також попередив, що це буде сприяти "зміцненню терористів" і посилить "складність ситуації в Сирії і в регіоні".

Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.

Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.