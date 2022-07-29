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Мир никогда не признает аннексию новых украинских территорий, - Блинкен

Мир никогда не признает аннексию новых украинских территорий, - Блинкен

Киев • УНН

 • 161273 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 29 июля, провели первый с начала войны в Украине телефонный разговор, где сторона США заявила, что мир никогда не признает аннексию новых украинских территорий. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 29 июля, провели первый с начала войны в Украине телефонный разговор. Разговор прошел по инициативе американской стороны, отметили в МИД РФ.

Одной из этих тем стала война в Украине. Глава Госдепа в беседе с российским министром отметил, что мировое сообщество ожидает от России выполнения своих обязательств по соглашению по экспорту украинского зерна. Лавров заявил, что ситуация в области мировой продовольственной безопасности осложнена санкциями США в отношении РФ.

Кроме того, Блинкен отметил, что мир никогда не признает аннексию новых украинских территорий, и в случае, если это произойдет, Россию ожидают дополнительные штрафные меры. В свою очередь Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнить все цели и задачи войны в Украине. Ранее глава МИД России заявлял о расширении "географических задач" войны, увязав это с возможной поставкой Киеву дальнобойного оружия странами Запада.

Цитата

“Очень важно, чтобы россияне услышали об этом лично от нас – не только о том, что мы не признаем это (аннексию. – ред.), но и что это дорого обойдется России в связи со значительными санкциями, которые против нее введут", - заявил Блинкен журналистам после разговора с Лавровым.

По словам Блинкена, Россия готовится к "фиктивному референдуму", пытаясь "создать видимость того, что люди в этих регионах Украины каким-то образом стремятся стать частью России". Эти голосования организуют для стремления президента России "проглотить больше украинской территории", добавил глава Госдепа США.

Напомним

Служба безопасности сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному присоединению временно захваченных территорий востока Украины.

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