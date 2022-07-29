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Світ ніколи не визнає анексію нових українських територій, - Блінкен

Світ ніколи не визнає анексію нових українських територій, - Блінкен

Київ • УНН

 • 161276 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у п'ятницю, 29 липня, провели першу з початку війни в Україні телефонну розмову, де сторона США заявила, що світ ніколи не визнає анексію нових українських територій. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у п'ятницю, 29 липня, провели першу з початку війни в Україні телефонну розмову. Розмова пройшла з ініціативи американської сторони, зазначили у МЗС РФ.

Однією з цих тем стала війна в Україні. Глава Держдепу в бесіді з російським міністром зазначив, що світова спільнота очікує від Росії виконання своїх зобов'язань у угоді щодо експорту українського зерна. Лавров заявив, що ситуація в галузі світової продовольчої безпеки ускладнена санкціями США щодо РФ.

Крім того, Блінкен зазначив, що світ ніколи не визнає анексію нових українських територій, і у разі, якщо це станеться, на Росію очікують додаткові штрафні заходи. Своєю чергою Лавров підкреслив, що Росія має намір виконати всі цілі та завдання війни в Україні. Раніше глава МЗС Росії заявляв про розширення "географічних завдань" війни, пов'язавши це з можливим постачанням Києву далекобійної зброї країнами Заходу.

Цитата

"Дуже важливо, щоб росіяни почули про це особисто від нас - не тільки про те, що ми не визнаємо це (анексію. - ред.), але і що це дорого обійдеться Росії у зв'язку зі значними санкціями, які проти неї введуть", - заявив Блінкен журналістам після розмови з Лавровим.

За словами Блінкена, Росія готується до "фіктивних референдуму", намагаючись "створити видимість того, що люди в цих регіонах України якимось чином прагнуть стати частиною Росії". Ці голосування організують задля прагнення президента Росії "проковтнути якнайбільше української території", додав глава Держдепу США.

Нагадаємо

Служба безпеки повідомила, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного приєднання тимчасово захоплених територій сходу України.

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