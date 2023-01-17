Мир слышит Украину в Давосе - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мир слышит Украину в Давосе – там знают, что россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, с Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые россия принесла смерть. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, передает УНН.
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“Началась работа ежегодного форума в Давосе, традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки. Мир слышит Украину в Давосе — там знают, что россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, с Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста”, — сказал он.
Зеленский выразил уверенность, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов.
“Очень важно: первая леди Украины представила в Давосе все элементы нашей формулы мира, включая принципиальный пункт о справедливости — а это предполагает полную ответственность российских террористов за все содеянное. И поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощущается. Мы делаем все, чтобы эта поддержка стала действительно глобальной и чтобы шаги для завершения российской агрессии и возвращения безопасности были осуществлены всеми влиятельными участниками международных отношений”, — подчеркнул он.
Напомним
Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины.