Міністр економіки на форумі в Давосі розповіла про основні виклики, від яких залежить майбутнє України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Перемога у війні, реалізація формули миру, відновлення країни, зокрема, економіки та створення комфортних умов для бізнесу – такі завдання наразі стоять перед Україною. Про це на Міжнародному економічному форумі в Давосі розповіла перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
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Міністр економіки назвала основні виклики для України, від яких залежить майбутнє країни. А саме:
Перемога у війні з росією. Для цього Україна потребує допомоги від партнерів у вигляді зброї та важкої техніки;
Залучення якомога більшої кількості країн до реалізації формули миру та надання Україні гарантій безпеки, аби уникнути повторного вторгнення;
Поствоєнна відбудова країни та досягнення макроекономічної стабільності;
Повернення українців, які через військові дії покинули Україну та перебувають зараз за кордоном;
Створення комфортних умов для бізнесу, а також залучення міжнародних інвесторів до відновлення України.
Свириденко закликала світ і надалі продовжувати та посилювати допомогу Україні задля якомога швидшої перемоги та настання миру.
«Коли ми запитуємо, яке майбутнє України, ми повинні спочатку запитати, чим ми можемо допомогти армії, аби настала перемога та звільнення від окупації українських територій та подальші відбудова і відновлення», – зазначила міністр.
Нагадаємо
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявила, що ЄС буде підтримувати Україну скільки часу, скільки це буде потрібно.