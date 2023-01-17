Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Победа в войне, реализация формулы мира, восстановление страны, в частности, экономики и создание комфортных условий для бизнеса – такие задачи сейчас стоят перед Украиной. Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Министр экономики назвала основные вызовы для Украины, от которых зависит будущее страны. А именно:
Победа в войне с россией. Для этого Украина нуждается в помощи от партнеров в виде оружия и тяжелой техники;
Привлечение как можно большего количества стран к реализации формулы мира и предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы избежать повторного вторжения;
Поствоенное восстановление страны и достижение макроэкономической стабильности;
Возвращение украинцев, которые из-за военных действий покинули Украину и находятся сейчас за рубежом;
Создание комфортных условий для бизнеса, а также привлечение международных инвесторов к восстановлению Украины.
Свириденко призвала мир и в дальнейшем продолжать и усиливать помощь Украине для скорейшей победы и наступления мира.
«Когда мы спрашиваем, какое будущее Украины, мы должны сначала спросить, чем мы можем помочь армии, чтобы наступила победа и освобождение от оккупации украинских территорий и дальнейшие восстановление и реконструкция», – отметила министр.
Напомним
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ЕС будет поддерживать Украину сколько времени, сколько это будет нужно.