Министр экономики на форуме в Давосе рассказала об основных вызовах, от которых зависит будущее Украины

Детали

Министр экономики назвала основные вызовы для Украины, от которых зависит будущее страны. А именно:

Победа в войне с россией. Для этого Украина нуждается в помощи от партнеров в виде оружия и тяжелой техники;

Привлечение как можно большего количества стран к реализации формулы мира и предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы избежать повторного вторжения;

Поствоенное восстановление страны и достижение макроэкономической стабильности;

Возвращение украинцев, которые из-за военных действий покинули Украину и находятся сейчас за рубежом;

Создание комфортных условий для бизнеса, а также привлечение международных инвесторов к восстановлению Украины.

Свириденко призвала мир и в дальнейшем продолжать и усиливать помощь Украине для скорейшей победы и наступления мира.

«Когда мы спрашиваем, какое будущее Украины, мы должны сначала спросить, чем мы можем помочь армии, чтобы наступила победа и освобождение от оккупации украинских территорий и дальнейшие восстановление и реконструкция», – отметила министр.

Напомним

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ЕС будет поддерживать Украину сколько времени, сколько это будет нужно.