ЄС буде підтримувати Україну, скільки буде потрібно - фон дер Ляєн

Цитата

«Ми будемо допомагати у відновленні електроенергії, опаленні, підтримувати підготовку до дострокових зусиль з реконструкції… Олено, ми будемо вас підтримувати вас скільки часу, скільки потрібно. Ви - наші друзі», - сказала фон дер Ляєн, звертаючись до першої леді України.

Доповнення

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС уже сьогодні перерахує перші 3 мільярди євро із 18 мільярдів макрофінансової допомоги Україні, узгодженої у грудні на 2023 рік.

16 січня Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофінансової допомоги ЄС на 18 мільярдів євро на 2023 рік, повідомив Президент України Володимир Зеленський.