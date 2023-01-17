ЕС будет поддерживать Украину, сколько потребуется - фон дер Ляйен

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«Мы будем помогать в восстановлении электроэнергии, отоплении, поддерживать подготовку к досрочным усилиям по реконструкции… Елена, мы будем вас поддерживать вас сколько времени, сколько нужно. Вы – наши друзья», – сказала фон дер Ляйен, обращаясь к первой леди Украины.

Дополнение

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС уже сегодня перечислит первые 3 миллиарда евро из 18 миллиардов макрофинансовой помощи Украине, согласованной в декабре на 2023 год.

16 января Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофинансовой помощи ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.