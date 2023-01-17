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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Світ чує Україну в Давосі - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що світ чує Україну в Давосі – там знають, що росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які росія принесла смерть. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Світ чує Україну в Давосі - Зеленський

Цитата

“Почалася робота щорічного форуму у Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі — там знають, що росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста”, — сказав він.

Зеленський висловив впевненість, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

“Дуже важливо: перша леді України представила у Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість — а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії та повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин”, — наголосив він.

Нагадаємо

Міністр економіки на форумі в Давосі розповіла про основні виклики, від яких залежить майбутнє України.

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