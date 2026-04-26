Свириденко показала уникальные артефакты, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС
Юлия Свириденко в 40-ю годовщину ЧАЭС обнародовала фото экспонатов музея правительств: блокнот Ляшко и брошюру о РБМК. Она подчеркнула угрозу тоталитарных режимов для энергетики мира.
Премьер Украины Юлия Свириденко в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС показала уникальные артефакты, связанные с катастрофой. Их фото глава правительства разместила в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.
Все вещи — экспонаты Музея истории правительств Украины в Кабинете Министров.
Среди них есть рабочий блокнот Александра Ляшко, который возглавлял Совет Министров Украинской ССР на момент катастрофы. В нем зафиксированы шаги и решения тогдашнего правительства в первые часы после аварии на ЧАЭС.
Нужно понимать, что украинская сторона могла принимать тогда лишь незначительные решения. Ведь все действительно важное и срочное "спускали" из столицы СССР Москвы. Именно поэтому долго не разглашали уровень радиации. Медлили и с согласованием эвакуации — боялись паники. Первое официальное сообщение по радио объявили через 36 часов после аварии.
Свириденко отметила: несмотря на значительное время, которое прошло со дня катастрофы, она не осталась в прошлом.
Это постоянное напоминание о реальности угрозы тоталитарных режимов для энергетической безопасности мира — подчеркнула глава украинского правительства.
26 апреля — дата, которая разделила историю украинского народа и всего мира на "до" и "после". Чернобыльская трагедия стала самым тяжелым испытанием для гражданской атомной энергетики, оставив после себя глубокий след в экологии, медицине и общественном сознании.
Взрыв на ЧАЭС загрязнил 200 тыс. км² цезием и стронием, эвакуировали 115 тыс. человек.