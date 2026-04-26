Свириденко показала уникальные артефакты, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС

26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
Популярные новости
В Тамбовской области РФ звучат взрывы - СМИVideo25 апреля, 22:05 • 10515 просмотра
Трамп усилил условия получения грин-карт: под ударом антисемиты и сторонники Палестины - NYT25 апреля, 23:17 • 11873 просмотра
Дроны атаковали Ярославль - пылает один из крупнейших НПЗ в РФVideo26 апреля, 00:30 • 24268 просмотра
Враг атаковал Чернигов дронами: возникли пожары в частных домах03:24 • 7806 просмотра
Покушение на Трампа: нападавший был постояльцем отеля, у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножейVideo05:30 • 5702 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях04:15 • 14858 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 27419 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 58571 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 63987 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 67502 просмотра
Свириденко показала уникальные артефакты, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Юлия Свириденко в 40-ю годовщину ЧАЭС обнародовала фото экспонатов музея правительств: блокнот Ляшко и брошюру о РБМК. Она подчеркнула угрозу тоталитарных режимов для энергетики мира.

Премьер Украины Юлия Свириденко в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС показала уникальные артефакты, связанные с катастрофой. Их фото глава правительства разместила в своем официальном Telegram-канале, передает УНН

Детали

Все вещи — экспонаты Музея истории правительств Украины в Кабинете Министров.

Среди них есть рабочий блокнот Александра Ляшко, который возглавлял Совет Министров Украинской ССР на момент катастрофы. В нем зафиксированы шаги и решения тогдашнего правительства в первые часы после аварии на ЧАЭС.

Нужно понимать, что украинская сторона могла принимать тогда лишь незначительные решения. Ведь все действительно важное и срочное "спускали" из столицы СССР Москвы. Именно поэтому долго не разглашали уровень радиации. Медлили и с согласованием эвакуации — боялись паники. Первое официальное сообщение по радио объявили через 36 часов после аварии.

Свириденко отметила: несмотря на значительное время, которое прошло со дня катастрофы, она не осталась в прошлом.

Это постоянное напоминание о реальности угрозы тоталитарных режимов для энергетической безопасности мира — подчеркнула глава украинского правительства.

Напомним

26 апреля — дата, которая разделила историю украинского народа и всего мира на "до" и "после". Чернобыльская трагедия стала самым тяжелым испытанием для гражданской атомной энергетики, оставив после себя глубокий след в экологии, медицине и общественном сознании.

Взрыв на ЧАЭС загрязнил 200 тыс. км² цезием и стронием, эвакуировали 115 тыс. человек.

Александра Василенко

ОбществоПолитика