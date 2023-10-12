Свириденко: экономика в этом году вырастет минимум на 4%, в следующем - на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По итогам этого года рост экономики Украины составит не менее 4%, а в следующем - 5%. Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
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«Этот год у нас будет рост минимум 4%, следующий год мы прогнозируем, что не менее 5%. Если посмотреть по основным сферам, отраслям - у нас рост и в машиностроении, и в строительной отрасли, рост в торговле на фоне стабильного спроса», - отметила Юлия Свириденко.
Детали
Основной стимул для украинского экономического роста - это макрофинансовая помощь бюджета, которая создает стимулы для выплаты заработных плат государственным служащим, военным и для обеспечения социальных выплат. Это создает спрос на товары и услуги, который уже стимулирует экономический рост, указала она.
Свириденко прогнозирует, что в следующем году экономика будет умеренно расти. Также она отмечает, что для нас большой вызов - это логистические преграды и экспортные возможности. Однако, если удастся восстановить постоянно действующей экспортный коридор для украинской продукции, то тогда можно ожидать более оптимистичные прогнозы по экономическому росту.
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