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Свириденко: економіка в цьому році зросте щонайменше на 4%, у наступному - на 5%

Свириденко: економіка в цьому році зросте щонайменше на 4%, у наступному - на 5%

Київ • УНН

 • 388148 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За підсумками цього року зростання економіки України становитиме щонайменше 4%, а наступного - 5%. Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко сказала під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Цей рік у нас буде зростання щонайменше 4%, наступний рік ми прогнозуємо, що не менше 5%. Якщо подивитися по основних сферах, галузях - у нас зростання і в машинобудуванні, і в будівельній галузі, зростання в торгівлі на фоні стабільного попиту», - зазначила Юлія Свириденко.

Деталі

Основний стимул для українського економічного зростання - це макрофінансова допомога бюджету, яка створює стимули для виплати заробітних плат державним службовцям, військовим та для забезпечення соціальних виплат. Це створює попит на товари та послуги, який вже стимулює економічне зростання, вказала вона.

Свириденко прогнозує, що наступного року економіка буде помірно зростати. Також вона наголошує, що для нас великий виклик - це логістичні перепони і експортні можливості. Проте, якщо вдасться відновити постійно діючій експортний коридор для української продукції, то тоді можна очікувати на більш оптимістичні прогнози щодо економічного зростання.

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