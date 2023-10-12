Інфляція цього року не перевищить 8-9% - Шмигаль

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«У 2023 році сьогодні нам вдалося розвернути спільно з вами цю ситуацію. Ми маємо інфляцію на рівні близько між 8 і 9%. По року будем бачити, але я переконаний, що вона не буде вищою», - сказав Денис Шмигаль.

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Шмигаль порівняв минулорічну ситуацію в економіці України з цьогорічною. За його словами, минулого року інфляція становила 26%, проте в 2023-у ситуація поліпшилася.

Також він підсумував, що минулого року економіка впала на майже 30%. Ми втратили 30% ВВП, 35% імпорту. Виробництво впало майже на 37% та дефіцит бюджету сягав майже 20%.

Наразі Україна має 40 мільярдів золотовалютних запасів резервів, що є рекордом в українській історії.

Дефіцит бюджету все ще залишається 20%, але Денис Шмигаль заявив, що є спосіб його компенсувати.

«Якщо минулого року партнери надали нам 32 мільярди доларів грантів і пільгових кредитів, цього року ми очікуємо отримати 42 мільярди доларів прямого бюджетного фінансування, це без військової підтримки, без інших гуманітарних внесків наших партнерів. Відповідно, ми розуміємо, що цього року ми очікуємо зростання ВВП в межах 3+ відсотків», - сказав Прем'єр-міністр.

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