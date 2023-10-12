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Инфляция в этом году не превысит 8-9% - Шмыгаль

Инфляция в этом году не превысит 8-9% - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 474031 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что по итогам 2023 года инфляция не будет превышать 8-9 процентов. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В 2023 году сегодня нам удалось развернуть совместно с вами эту ситуацию. Мы имеем инфляцию на уровне около между 8 и 9%. По году будем видеть, но я убежден, что она не будет выше», - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль сравнил прошлогоднюю ситуацию в экономике Украины с нынешней. По его словам, в прошлом году инфляция составляла 26%, однако в 2023-м ситуация улучшилась.

Также он подытожил, что в прошлом году экономика упала почти на 30%. Мы потеряли 30% ВВП, 35% импорта. Производство упало почти на 37% и дефицит бюджета достигал почти 20%.

Сейчас Украина имеет 40 миллиардов золотовалютных запасов резервов, что является рекордом в украинской истории.

Дефицит бюджета все еще остается 20%, но Денис Шмыгаль заявил, что есть способ его компенсировать.

«Если в прошлом году партнеры предоставили нам 32 миллиарда долларов грантов и льготных кредитов, в этом году мы ожидаем получить 42 миллиарда долларов прямого бюджетного финансирования, это без военной поддержки, без других гуманитарных взносов наших партнеров. Соответственно, мы понимаем, что в этом году мы ожидаем рост ВВП в пределах 3+ процентов», - сказал Премьер-министр.

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