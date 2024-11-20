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"Свет памяти и надежды объединяет нас": в Киеве состоялась акция ко Всемирному дню ребенка

"Свет памяти и надежды объединяет нас": в Киеве состоялась акция ко Всемирному дню ребенка

Киев  •  УНН

 • 8214 просмотра

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В Киеве состоялась акция "Свет памяти и надежды объединяет нас", где около 1000 детей зажгли лампадки в форме числа 659. Ученики также писали письма Святому Николаю, создавали подарки для военных и заложили капсулу времени.

Ко Всемирному дню ребенка почти тысяча детей из столицы и Киевской области объединились для почтения памяти погибших детей за 1000 дней войны, передает корреспондент УНН.

20 ноября во Всемирный день ребенка в Киеве состоялась акция «Свет памяти и надежды объединяет нас». Мероприятие организовали в Государственном лицее-интернате «Кадетский корпус», чтобы почтить память детей, погибших за 1000 дней войны. К благотворительной акции присоединились ученики лицея №3 города Ирпень и лицея №1 пгт Коцюбинского. 

«Сегодняшнее событие посвящено Всемирному дню ребенка и 1000 дней этой ужасной войны. Дети своей акцией показали о том, что наш лицей - территория добра, счастья, мира. Сегодня день, в который мы захотели напомнить всему миру и украинцам о том, что жестокая война продолжается. Больно наблюдать, как ребенок вспоминает ребенка, который погиб. Мы все хотим мира, каждый украинский ребенок хочет мира», - высказалась директор лицея-интерната Головихина Наталья. 

Школьники объединились и одновременно подожгли лампадки в виде цифры 659 - это количество маленьких украинцев, погибших в результате российской агрессии. Открытие благотворительной акции началось с Резиденции Святого Николая и Мастерской добрых дел в укрытии лицея-интерната. Дети имели возможность написать письма к Святому Николаю с пожеланиями для Украины. Также, школьников привлекли к мастер-классам по созданию патриотических футболок. Школьникам представилась возможность создать свечи и поздравительные открытки для военных, которые передадут волонтеры. Весомой частью события также было закладка капсулы времени, в которой дети оставили послание для будущих поколений. 

«Учитывая, что у нас школа полного дня, в укрытии, к сожалению, бываем часто. Поэтому решили, что сейчас укрытие и Святой Николай, как никогда актуален для каждого ребенка, потому что мечта всех одна, мечты должны быть светлыми. И дети должны  об этих мечтах писать, что-то создавать и главное - верить и воплощать их», - поделилась заместитель директора Государственного лицея-интерната „Кадетский корпус“ Татьяна Цесаренко.

Государственный лицей-интернат «Кадетский корпус» проводит подобные мероприятия не впервые. И, как отмечают в администрации заведения, они постоянно организуют различные офлайн и онлайн-встречи, коммуницируют не только с украинскими школами, но и за рубежом.

Алина Волянская

Алина Волянская

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