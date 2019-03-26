Ссору на парковке приняли за нападение на инкассаторов

"Нам стало известно, что конфликт возник между группой молодых мужчин и представителями из инкассаторской машины. Возник словесный конфликт, в результате было разбито зеркало на автомобиле инкассаторов. Никакого нападения на инкассаторов не было", - рассказали в полиции.



Отметим, ранее появилась информация, что в Днепре возле банка было совершено нападение на инкассаторов.



"Трех мужчин задержали, доставили в отделение полиции. С ними провели беседу, их допросили и отпустили. Сейчас информация внесена в журнал единого учета о совершении хулиганских действий", - сказала собеседница.



Как сообщал УНН, за период 2018 на территории Украины полиция зарегистрировала четыре факта разбойных нападений и один злодейски нападение на инкассаторов.