Ссору на парковке приняли за нападение на инкассаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Во вторник в городе Днепр возле отделения банка возник конфликт между молодыми мужчинами и инкассаторами, в результате которого пострадала машина последних. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.
"Нам стало известно, что конфликт возник между группой молодых мужчин и представителями из инкассаторской машины. Возник словесный конфликт, в результате было разбито зеркало на автомобиле инкассаторов. Никакого нападения на инкассаторов не было", - рассказали в полиции.
Отметим, ранее появилась информация, что в Днепре возле банка было совершено нападение на инкассаторов.
"Трех мужчин задержали, доставили в отделение полиции. С ними провели беседу, их допросили и отпустили. Сейчас информация внесена в журнал единого учета о совершении хулиганских действий", - сказала собеседница.
Как сообщал УНН, за период 2018 на территории Украины полиция зарегистрировала четыре факта разбойных нападений и один злодейски нападение на инкассаторов.