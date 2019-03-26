Сварку на парковці прийняли за напад на інкасаторів

"Нам стало відомо, що конфлікт виник між групою молодих чоловіків і представниками з інкасаторської автівки. Виник словесний конфлікт, в результаті було розбито дзеркало на автомобілі інкасаторів. Ніякого нападу на інкасаторів не було", - розповіли в поліції.



Зазначимо, раніше з'явилась інформація, що у Дніпрі біля банку було здійснено напад на інкасаторів.



"Трьох чоловіків затримали, доставили до відділення поліції. З ними провели бесіду, їх допитали і відпустили. Наразі інформація внесена до журналу єдиного обліку про вчинення хуліганських дій", - сказала співрозмовниця.



Як повідомляв УНН, за період 2018 року на території України поліція зареєструвала чотири факти розбійних нападів та один грабіжний напад на інкасаторів.